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Киевлян возмутила идея строительства торгового центра прямо напротив КГГА

28 августа, 16:31

Василий Михальчук

Торговый центр хотят построить на месте одноэтажного павильона "чай-кофе"

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В центре Киева, на Крещатике 23-б, где ранее находился одноэтажный павильон "чай-кофе", хотят возвести очередной ТРЦ. Здание находится прямо напротив КГГА. Много лет оно пустует: окна выбиты, вокруг разбросан мусор и бутылки из-под алкоголя.

Жители соседних домов неоднократно жаловались, что в здании собираются социально неблагополучные элементы и наркоманы. Также они обеспокоены, что новая стройка займет территорию их двора. Дальнейшую судьбу одноэтажки должны решить в Киевраде (на комиссии по вопросам собственности). Депутаты рассмотрят петицию № 8547 "Снести здание по адресу ул. Крещатик, 23-б".

Инициаторами петиции являются члены объединения совладельцев многоэтажного дома "Центр" (Крещатик, 23). Застройщик собирается построить здесь четырехэтажный торгово-развлекательный центр. Два этажа будут надземные, другие два – полуподземные (на уровне нынешней каменной стены). Участок возможного строительства входит в границы исторического ареала и расположен на территории памятника градостроительства "Улица Крещатик".

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Фото: Facebook проекта строительства

Фото: Facebook проекта строительства

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Отметим, одноэтажное здание не числится памятником архитектуры. Оно построено в первые годы после окончания Второй мировой войны.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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строительство Киев Крещатик

Источник: Сегодня

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