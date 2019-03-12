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ФОТОФАКТ. Киевляне придумали новый способ борьбы с "героями парковки": в ход пошла арматура

Сегодня, 15:57

Жители Отрадного вбили в тротуар у жилого дома куски арматуры

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
Киевляне придумали новый способ борьбы с "героями парковки": в ход пошла арматура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/a4a/5c5abea4a8069.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/a4a/5c5abea4a8069.jpg Другие новости Жители Отрадного вбили в тротуар у жилого дома куски арматуры

Жильцы одного из домов по улице Академика Стражеска на жилмассиве Отрадный в Киеве вбили в тротуар куски арматуры, чтобы на нем не парковали автомобили. Соответствующее фото опубликовали в паблике "Отрадный" на Facebook.

"Стражеска 3а, кто-то забил гвозди, что бы не ставили машины под домом", – говорится в сообщении паблика.

Мнения комментирующих в соцсети такую "инициативу" разделились. Одни говорят, что такой способ борьбы с паркующимися во дворе машинами небезопасен для людей, а особенно для детей, вторые же, напротив, одобрили такой метод.

Ранее сообщалось, что в Киеве опять заговорили об установке в городе высотных автоматических (роторных) парковок, которые могут уменьшить проблему с парковочным хаосом в столице. 

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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Тег транспорт, Киев, парковка, отрадный

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