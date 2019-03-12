ФОТОФАКТ. Киевляне придумали новый способ борьбы с "героями парковки": в ход пошла арматура
Жители Отрадного вбили в тротуар у жилого дома куски арматуры
Жильцы одного из домов по улице Академика Стражеска на жилмассиве Отрадный в Киеве вбили в тротуар куски арматуры, чтобы на нем не парковали автомобили. Соответствующее фото опубликовали в паблике "Отрадный" на Facebook.
"Стражеска 3а, кто-то забил гвозди, что бы не ставили машины под домом", – говорится в сообщении паблика.
Мнения комментирующих в соцсети такую "инициативу" разделились. Одни говорят, что такой способ борьбы с паркующимися во дворе машинами небезопасен для людей, а особенно для детей, вторые же, напротив, одобрили такой метод.
Ранее сообщалось, что в Киеве опять заговорили об установке в городе высотных автоматических (роторных) парковок, которые могут уменьшить проблему с парковочным хаосом в столице.
Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Киевляне придумали новый способ борьбы с "героями парковки": в ход пошла арматура". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На фестивале Docudays UA "Сегодня" представит совместный с Радио Свобода проект
После презентации проекта планируется его показ в эфире канала "Украина"
В Киеве умерла 25-летняя патрульная
Несколько недель назад Ирина Жеревчук заболела и попала в больницу с осложнениями