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Киевлянин создал детскую площадку со сказочными персонажами

21 мая, 14:24

Возле жилых домов появились необычные скульптуры

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Дарницком районе Киева обнаружен уголок доброй сказки на улице Ревуцкого, 7-а. Это удивительная детская площадка, где поселили сказочного ослика, мельницу, ярких зайцев, домик Бабы-Яги, коня с возом и милых жителей.

Когда попадаешь в это место, сразу же веришь в сказку и чудеса. Например, возле клетки, где от хлопка рук поют певческие птички. Или у деревянной скульптуры семьи на скамейке – мамы, папы, сыночка и собаки, которой положили в миску косточку. 

Заботливые жители высадили здесь яркие цветы, проложили дорожки и смастерили замечательные скульптуры из дерева. Создал всю эту красоту местный житель Виктор Решетник.

"Все началось еще в 2011 году. Возле дома мы положили плиты,  разбили дорожки, высадили цветы. Тогда смастерили первую скульптуру – корову. Она очень всем понравилась, люди приходили фотографироваться с соседних дворов. Тогда решили расширить это сказочный мир и создать "Уголок доброй сказки" в украинском стиле. За восемь лет скульптур стало очень много, а место – популярным", – рассказывает "Сегодня" создатель уголка Виктор Решетник.

Он добавляет, что ему хотелось объединить людей вокруг этой идеи.

"Мы должны начинать перемены с самих себя и создавать Европу возле своего дома! Когда начинали создавать этот уголок, то больше всего хотелось показать украинский дух, нашу историю и немного чуда, которого всем нам не хватает. Меня поддержали соседи, даже из других домов приходили, предлагали помощь, а кто не мог сделать это физически или финансово – помогали добрым словом. Так и родился "Уголок доброй сказки", – поясняет Решетник.

Кстати, Виктор по специальности учитель географии и физкультуры, но работает маркетологом. Ощущается, что он обожает детей. Они с восторгом рассматривают все скульптуры на площадке. И с удовольствием фотографируются у экспонатов. 

Интересно, что за порядком в сказочном уголке наблюдают при помощи камер видеонаблюдения. Тут заведены свои правила, здесь нельзя мусорить, курить, употреблять спиртное, ломать скульптуры. Можно – гулять с детьми, семьями, фотографировать и верить в добрую сказку.

Ранее мы писали, что в Одессе превратили глухую стену и асфальт во дворе дома по улице Ильфа и Петрова в интерактивную детскую площадку, использовав для этого лишь краски, кисти и трафареты.

Напомним, что в Харькове демонтируют один из символов города. В мэрии намерены убрать каскад фонтанов из-за деформации фундамента.


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Тег Киев, скульптуры, детская площадка

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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