Киевляне вслед за Кличко решили попрыгать на стекле проблемного моста: видео

Перед открытием на мосту прыгали братья Кличко

Фото: Информатор

Жители столицы, посещающие в эти дни новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы, решили испытать его на прочность, попрыгав на стеклянных вставках.

Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Напомним, что перед открытием моста на стеклянном полу прыгал мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром, демонстрируя надежность пререправы. Впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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