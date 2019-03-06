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Киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак

Сегодня, 00:01

Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними

Киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак Другие новости Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними

Киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак. Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними. Жители уже не раз обращались в различные инстанции, но все напрасно.

Юристы говорят, если соседи нарушают общественную тишину, портят имущество, следует вызвать экспертизу и по ее результатам обращаться в суд.

Пообщаться с владелицей животных не удалось ни корреспондентам "Сегодня", ни полицейским.

Ранее массовое убийство собак произошло в Ватутино Черкасской области. Неизвестные отравили десятки животных. Погибли и бродячие, и домашние собаки. Тех, кто выжил, спасали зоозащитники, ветеринары и горожане.

Правоохранители по факту массовой гибели собак в Ватутино открыли три уголовных производства. Отравителям грозит до трех лет за решеткой.

Ранее в Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак.

Также мы писали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собак и кошек.

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Тег видео, собаки, бездомные собаки

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