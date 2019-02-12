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В Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак

Вчера, 17:17

Неизвестные разбросали бездомным собакам отраву

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
В Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e1/fad/5c62e1fad3cb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e1/fad/5c62e1fad3cb6.jpg Запорожье Неизвестные разбросали бездомным собакам отраву

В Запорожье неизвестные снова начали травить бездомных собак – на улице Рекордной в Днепровском районе города неизвестные разбросали отраву, рассчитанную на массовое отравление животных.

Как сообщили зоозащитники в социальных сетях, животные погибли в районе рынка "Соцгорода", и продавцы их часто подкармливали. По словам активистов, догхантеры рассыпали яд в доступных для собак местах.

Неравнодушные горожане пытались спасти животных, некоторых собак отвезли в ветеринарную клинику, однако было уже поздно.

Защитники животных просят горожан быть внимательными на прогулке с домашними питомцами. Обращать внимание на то, что они едят на улице.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собак и кошек. Кроме того, из маленьких щенят варили суп, а остальных животных кормили останками погибших. По информации активистов, живодерша Яна Майборода под именем Ольги Колесниковой выманивала у людей деньги на приют, который на самом деле оказался концлагерем.

Также мы писали о том, что полицейские выяснили личности псевдо-волонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" породистых собак и кошек на содержание, однако с особой жестокостью их пытали и убивали.

Копы выяснили, что двое людей под видом волонтеров забирали себе домашних животных для дальнейшей перепродажи. Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных.

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Тег собаки, отравление, догхантер

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