В Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак
Неизвестные разбросали бездомным собакам отраву
В Запорожье неизвестные снова начали травить бездомных собак – на улице Рекордной в Днепровском районе города неизвестные разбросали отраву, рассчитанную на массовое отравление животных.
Как сообщили зоозащитники в социальных сетях, животные погибли в районе рынка "Соцгорода", и продавцы их часто подкармливали. По словам активистов, догхантеры рассыпали яд в доступных для собак местах.
Неравнодушные горожане пытались спасти животных, некоторых собак отвезли в ветеринарную клинику, однако было уже поздно.
Защитники животных просят горожан быть внимательными на прогулке с домашними питомцами. Обращать внимание на то, что они едят на улице.
Напомним, ранее мы сообщали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собак и кошек. Кроме того, из маленьких щенят варили суп, а остальных животных кормили останками погибших. По информации активистов, живодерша Яна Майборода под именем Ольги Колесниковой выманивала у людей деньги на приют, который на самом деле оказался концлагерем.
Также мы писали о том, что полицейские выяснили личности псевдо-волонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" породистых собак и кошек на содержание, однако с особой жестокостью их пытали и убивали.
Копы выяснили, что двое людей под видом волонтеров забирали себе домашних животных для дальнейшей перепродажи. Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"