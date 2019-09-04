Киеврада просит Зеленского назначить Кличко главой КГГА – документ

Фото: Киеврада

Главы четырех фракций Киеврады обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015", – говорится в обращении.

Его опубликовали на сайте городской администрации 4 сентября вечером. Согласно документу, его подписали главы фракций "Солидарность" Андрей Странников, "Батькивщины" Владимир Бондаренко, "Свободы" Юрий Сиротюк и "Самопомощи" Наталья Манойленко.

Напомним, 4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА. Уже вечером 4 сентября представление на увольнение Кличко было передано Зеленскому. Сам Кличко отреагировал на свое увольнение заявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

Все подробности – в спецтеме Отставка Кличко.

Все подробности в спецтеме Отставка Кличко

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