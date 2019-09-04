Кабмин уволил Кличко с поста главы КГГА

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Кабинет министров на заседании в среду, 4 сентября, принял решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Приняли пакет кадровых вопросов (увольнения), в том числе увольнение Кличка (с должности главы Киевской городской государственной администрации) и Супрун. Решение приняли единогласно", – написал Гончаренко.

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Он уточнил, что теперь решение правительства поступит президенту для окончательного утверждения.

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На данный момент Кличко еще официально не прокомментировал решение.

Напомним, с просьбой дать добро на увольнение председателя КГГА Офис президента обратился к Кабмину в июле. Глава ОП Андрей Богдан заявил о намерении президента Владимира Зеленского сменить руководителя Киевской горадминистрации либо снова ввести два поста — мэра столицы и главы КГГА. Разделение этих должностей, напомним, лишает избранного горожанами мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя в его ведении лишь вопросы Киеврады и представительские функции. Правда, Богдан отметил, что Виталий Владимирович может быть после увольнения переназначен, если дела в Киеве наладятся, но при этом его беспощадно раскритиковал.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

При этом киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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