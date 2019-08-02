С помощью современной передвижной лаборатории специалисты определяют возможное повреждение на линии еще до того, как оно может произойти

Киевские энергетики научились предупреждать аварии в сетях 2019-08-02T22:34:00+03:00 Другие новости С помощью современной передвижной лаборатории специалисты определяют возможное повреждение на линии еще до того, как оно может произойти

Киевские энергетики научились предсказывать возможные аварии в сетях. Для этого используют современную передвижную лабораторию с новейшим оборудованием. С ее помощью можно обследовать силовые кабели, скрытые глубоко под землей.

Новая машина кардинально отличается от всем знакомой "аварийки" энергокомпании. Ее миссия – помочь энергетикам предсказать, где может произойти авария.

Для Украины это – уникальный автомобиль. Внешне – обычный микроавтобус. Но если заглянуть внутрь, то напоминает машину из фантастического фильма. Присоединившись к электросети, специальным оборудованием энергетики проверяют состояние десятков километров подземных кабелей.

Аппаратура начинает отправлять электроимпульсы далеко под землю. И компьютер мгновенно получает первые данные.

Районы риска определены, поэтому аварии не произойдет. Информацию получат специалисты, которые планово ремонтируют сеть. Они и починят "слабые" места.

"Сейчас кабель цел. Не доводя до короткого замыкания, мы можем определить, где может быть проблемный участок", – говорит энергетик.

Уже сейчас специалисты компании "ДТЭК" обследовали более полутора сотен электролиний, которые питают, в основном, центр столицы. Все оборудование, программное обеспечение – европейского образца. В планах – массовое внедрение цифровых технологий.

"Мы хотим видеть здесь, в Киеве, в будущем, то, что называется " Smart Grid ", или – "умные сети". Это будущее всей энергетики, а не только энергетики в Украине. Это сейчас уже происходит в Европе", – рассказывает генеральный директор "ДТЭК Киевские электрические сети" Марис Куницкис.

Компания готова инвестировать в программное обеспечение и в оборудование. Оно не только контролирует состояние сетей, но и позволит потребителям получить современные дополнительные услуги от энергокомпании.

"Это будет улучшение качества электроснабжения, то есть – снижение перерывов электроэнергии, снижение разных скачков напряжения. А с другой стороны, это будет возможность потребителям получать новые продукты от нового рынка электроэнергии. Они появятся у нас, так же как они появлялись везде в Европе, где существует рынок электроэнергии", – говорит генеральный директор "ДТЭК Киевские электрические сети" Марис Куницкис.

На переоборудование и создание "разумной сети" энергетики планируют инвестировать сотни миллионов гривен.

Напомним, что ранее сообщалось, что компания ДТЭК внедряет новейшие технологии.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.

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