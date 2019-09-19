Киевским царь-балконам посвятили мини-скульптуру

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В центре столицы, на улице Шота Руставели открыли 21-ю по счету мини-скульптуру познавательного проекта "Шукай". Она посвящена застекленному балкону, который давно уже стал антисимволом нашего города.

На миниатюрном бронзовом балконе скульптур разместил холодильник, коньки и белье. А на металлической крыше балкона – кот, охотящийся за птичкой. По словам автора проекта Юлии Бевзенко, скульптура посвященная желанию киевлян складировать все на своих балконах.

"Горожане любят все складывать на свои балконы – лыжи, коньки, лестницы. Не хотелось, чтобы скульптуру считали антисимволом, так как такие балконы это уже часть нашей истории", – рассказала она.

Ходят слухи, что если потереть скульптуру, то в доме сразу наступит порядок. Автор оригинального бронзового изваяния – украинская скульптор Ольга Колесник.

Напомним, предыдущая, двадцатая по счету мини-скульптура в рамках проекта "Шукай", посвящена велосипедистам и "поселилась" возле городского велотрека. А ее предшественница, 19-я по счету миниатюра, посвящена шахматистам, которые долгие годы собираются в парке Шевченко ради любимой игры. Конечно же, и арт-объект установили именно здесь.

Напомним, мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В прошлом году 12 символов столицы поселились в центре города.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Также смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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