В столичном парке появился мини-памятник шахматистам: фото

Скульптура установлена в парке имени Шевченко, где на протяжении многих лет собираются шахматисты











В Киеве появилась новая, девятнадцатая по счету, миниатюрная скульптура в рамках проекта "Шукай". Она посвящена шахматистам, которые долгие годы собираются в парке Шевченко ради любимой игры. Конечно же, и арт-объект установили именно здесь. Создала его скульптор Ольга Колесник.

"Когда мне поручили работу над скульптурой, я сразу отправилась в парк понаблюдать за игроками, зарисовать антураж и людей. Я хотела изобразить шахматистов колоритными, милыми и увлеченными, дополнив их образы своей любовью к пожилым людям и их уникальным лицам. В парке я сделала несколько портретов, но мне показалось, что это "не то". А вот по дороге к метро я встретила дедушку, лицо которого поразило меня. Так появился игрок в шляпе. Сама шляпа появилась благодаря сантехнику. Второго героя я неожиданно повстречала на вечере аргентинского танго", — рассказала историю создания своей работы Ольга Колесник.

Напомним, в Киеве уже установлены такие мини-скульптуры, как "Золотые ворота", "Киевская плинфа", "Фонтан-слоник" и другие.

Напомним, мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В прошлом году 12 символов столицы поселились в центре города.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Также смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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