Киевский должник по алиментам выплатил 1,6 млн гривен
В 2018 году государственные исполнители взыскали 4,6 млрд грн с должников по алиментам
После вступления в силу закона об усилении ответственности за неуплату алиментов один из должников в Киеве выплатил 1,6 млн гривен. Об этом агентству УНН сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Сумма была перечислена в 2018 году двумя платежами.
По данным Министерства, в целом в течение года государственные исполнители взыскали 4,6 млрд грн с должников по алиментам.
Еще 489 тыс. подобных производств находится сейчас в органах Государственной исполнительной службы Минюста.
В Министерстве добавили, что алименты выплачиваются также в добровольном порядке, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.
Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Сайт "Сегодня" выяснил, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно: Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников.
В январе 2019 года Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу.
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