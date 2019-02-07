Киевский должник по алиментам выплатил 1,6 млн гривен

В 2018 году государственные исполнители взыскали 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Фото: flickr.com.

Киевский должник по алиментам выплатил 1,6 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg 2019-02-07T19:38:00+02:00 Другие новости В 2018 году государственные исполнители взыскали 4,6 млрд грн с должников по алиментам

После вступления в силу закона об усилении ответственности за неуплату алиментов один из должников в Киеве выплатил 1,6 млн гривен. Об этом агентству УНН сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Сумма была перечислена в 2018 году двумя платежами.

По данным Министерства, в целом в течение года государственные исполнители взыскали 4,6 млрд грн с должников по алиментам.

Еще 489 тыс. подобных производств находится сейчас в органах Государственной исполнительной службы Минюста.

В Министерстве добавили, что алименты выплачиваются также в добровольном порядке, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.

Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине уже год, но эффект от них далеко не такой положительный, как ожидалось. Сайт "Сегодня" выяснил, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно: Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников.

В январе 2019 года Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу.

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