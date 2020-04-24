Кличко: лечение больного коронавирусом стоит до 15 тысяч гривен в сутки

Те, кто лечится дома - покупают лекарства за свой счет

Лечение одного больного коронавирусом в сутки в больницах Киева стоит от 5 до 15 тысяч гривен, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента – невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказания помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения. Отмечу, что более 90 процентов медицинских препаратов, предусмотренных "Национальный перечень основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно", – рассказал Виталий Кличко.

Те же люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства, соответственно, за свой счет.

Мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирус.

"Речь идет о 17 наименований медицинских препаратов. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 миллион гривен", – отметил Виталий Кличко.

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Напомним, за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у трех медиков. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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