Коронавирус выявили в женском монастыре в Киеве

В Киеве первый случай коронавируса зафиксирован в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании. Об этом сообщил на брифинге 24 апреля мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у трех медиков. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры. Трое – из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек – из женского монастыря Святого Пантелеймона", - сказал Кличко, напомнив, что Лавра, Ионинский и Свято-Покровский Голосеевский монастыри закрыты на карантин.
Среди всех новых случаев инфицирования: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также шесть мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +5
- Шевченковский +4
- Соломенский +6
- Днепровский +9
- Святошинский +7
- Деснянский +9
- Подольский +4
- Голосеевский +9
- Оболонский +8
- Дарницкий +2
По словам Кличко, за минувшие сутки выписаны восемь человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.
Напомним, что в столице составили уже почти 1000 протоколов в отношении нарушителей карантина.
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