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Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве: трансляция брифинга

29 апреля, 12:01

Наталья Руда

Столичный мэр проводит ежедневный брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко проводит в среду, 29 апреля, брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице и карантином.

Смотрите прямую трансляцию брифинга:

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Напомним, что в столице с начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 24 человека. Всего COVID-19 заболел 1341 человек.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что если в ближайшие две недели в столице не будет массовых заражений коронавирусом, то с 12 мая может начаться первый этап смягчения карантина. Сначала предусматривается с определенными требованиями открытие непродовольственных магазинов, салонов красоты и парикмахерских. Для посещения откроют столичные парки, однако при этом большие торговые центры и магазины в них пока что работать не будут.

Также после 12 мая остаются закрытыми школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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