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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

18 мая, 12:02

Наталья Руда

На утро 18 мая в столице COVID-19 подтвержден у 2321 человека

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 18 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, что на утро 18 мая в столице COVID-19 подтвержден у 2321 человека. За время пандемии умерли уже 48 человек. В Киевской области коронавирус по состоянию на понедельник подтвержден у 1224 человек.

В Украине зафиксировано 18 616 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 325 новых зараженных, тогда как вчера, 17 мая, – 433. Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отметим, что в столице с 12 мая ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме и по специальным билетам. Метро до сих пор закрыто, люди вторую неделю часами добираются на работу, а на дорогах наблюдаются масштабные пробки. Вместе с тем Кличко ранее уже обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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