Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

В Сети шутят, что на остановках "очереди, как в мавзолей при СССР"

Пока мэр Киева просит Кабмин открыть столичную подземку, которая ушла на карантин с вечера 17 марта, на остановках общественного транспорта с началом рабочей недели снова можно заметить огромные очереди.

Так, в социальных сетях пользователи опубликовали фотографии с конечной остановки на улице Милославской (Троещина).

Реклама / Фото: Киев Оперативный

Пользователи под постом в паблике "Киев Оперативный" шутят, что "очереди, как в мавзолей при СССР", и возмущаются транспортным коллапсом.

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Также очевидцы опубликовали видео огромной очереди на Троещине.

Видео: Киев Сейчас

Отметим, с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт не вернулся в обычный режим работы и продолжает ездить по специальным билетам. Кроме того, подземка закрыта, что провоцирует в городе транспортный коллапс, так как многие пересели на личный транспорт и город вторую неделю стоит в масштабных пробках.

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Кличко ранее обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая, однако окончательного решения пока что нет.

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