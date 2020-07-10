Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

В столице зафиксировано уже 5990 случаев заболевания COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 10 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, что по состоянию на 10 июля в Киеве зафиксировано уже 5990 случаев заражения коронавирусом. За сутки зарегистрировано 118 случаев. В Киевской области на 10 июля официально подтверждено 2940 случаев заболевания. За сутки коронавирус обнаружили у 45 человек.

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В Украине заболевание за сутки диагностировали у 819 украинцев. Но есть и позитивные новости – в стране зафиксировали новый рекорд по числу выздоровевших за сутки – 1016 человек. Всего в стране коронавирус подтвердили у 52 043 человек.

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Отметим, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Тернополе приняли решение смягчить карантинные ограничения. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов с коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления он назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

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