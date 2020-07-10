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В Украине новый рекорд по выздоровевшим от COVID-19: данные за сутки

10 июля, 08:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

 С начала эпидемии от коронавируса удалось вылечить 24 800 украинцев

Коронавирусная инфекции продолжает распространяться по Украине. За минувшие сутки, 9 июля, COVID-19 диагностировали у 819 украинцев. Но есть и позитивные новости – в стране зафиксировали новый рекорд по числу выздоровевших за сутки, 1016 человек.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения страны Максим Степанов, всего в Украине коронавирус подтвердили у 52 043 человек.

"За прошлые сутки заболели 819 человек, из них 67 детей и 65 медиков. Были госпитализированы 214 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 1016 человек – это очень хорошая новость, это наш рекорд. Хочу поблагодарить всех медиков, которые борются с COVID-19, – это ваша победа. Всего за все время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3749 детей и 7213 медиков. Всего выздоровели 24 800 человек, летальных случаев – 1345", – сообщил он.

Степанов отметил, что за вчерашний день было проведено 27 281 тестирование, из них 13 134 методом ПЦР и 14 147 ИФА тестов. За прошлые сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Закарпатской области – 112, Львовской – 82, Ровненской – 74 и в Киеве – 118.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в нашей стране сейчас нет второй волны коронавируса.

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В Украине новый рекорд по выздоровевшим от COVID-19: данные за сутки
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Кроме того, на днях Зеленский заявлял, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. По его словам, намного меньше стало больных врачей, в отличие от начала эпидемии.

Также мы сообщали, что в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Безопасно ли сейчас в ресторанах – смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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