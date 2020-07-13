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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

13 июля, 12:01

Наталья Руда Наталья Руда

В столице за сутки зафиксировали 56 новых случаев инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 13 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, что по состоянию на 13 июля в столице за сутки зарегистрировали 56 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 заболели уже 6238 человек.

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В Киевской области на 13 июля официально подтверждены 3068 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтверждены 42 новых случая, в том числе у четырех детей в возрасте от 7 до 17 лет. Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 58 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило одно сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 – умер 54-летний мужчина из Белой Церкви. Выздоровели 1840 человек.

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В Украине на 13 июля зарегистрировано за сутки 612 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 54 133 человек. Инфекция уже унесла жизни 1398 человек (15 за последние сутки). Выздоровели 26 503 украинцев (385 за последние сутки).

Отметим, что на фоне коронавируса в Китае зафиксировали еще одну смертоносную инфекцию – бубонную чуму:

Бубонная чума атакует. Коронавирус может заменить новая пандемия?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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