Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад: новые данные за сутки

За вчерашний день в стране от COVID-19 выздоровели 385 человек

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции снова сбавила обороты. За прошедшие сутки, 12 июля, в стране обнаружили 612 новых больных COVID-19.

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Как говорят данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 54 133 человек. Инфекция уже унесла жизни 1398 человек (15 за последние сутки). А вот вылечить от коронавируса удалось 26 503 украинцев (385 за последние сутки).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга рассказал, что за вчерашний день в стране было проведено 10 524 тестирований, из них 6 976 методом ПЦР и 3 548 ИФА тестов. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области – 104, Ровенской – 99, Закарпатской – 79.

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Ранее мы сообщали, что в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

А тем временем Европа потихоньку начинает открываться для туристов из Украины. Тем не менее границы большинства стран для наших все еще закрыты. Без отрицательных тестов на COVID-19 и обязательной 7- или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан. Смотрите полный список, какие страны уже открыты для отдыха украинцев.

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