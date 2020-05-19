Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 19 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, по состоянию на утро 19 мая в Киеве коронавирус подтвердился у 2359 человек. В Киевской области коронавирусом инфицированы 1245 человек, из них 107 детей и 221 медицинский работник. За последние сутки выявлен 21 новый случай. Из них на стационарном лечении – 207 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 1038 человек. Выздоровели 212 человек, в том числе 18 детей. За время пандемии умерли 29 человек.

Всего в Украине зафиксировано 18 876 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев инфицирования, тогда как за вчера, 18 мая, – 325. Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

Отметим, что в столице с 12 мая ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме и по специальным билетам. Метро до сих пор закрыто, люди вторую неделю часами добираются на работу, а на дорогах наблюдаются масштабные пробки. Вместе с тем Кличко ранее уже обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

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