Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга

19 мая, 12:01

Наталья Руда

В столице инфицированы коронавирусом 2359 человек

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 19 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

Реклама

В тренде
Метро по спецпропускам: Ляшко объяснил, почему он против

Напомним, по состоянию на утро 19 мая в Киеве коронавирус подтвердился у 2359 человек. В Киевской области коронавирусом инфицированы 1245 человек, из них 107 детей и 221 медицинский работник. За последние сутки выявлен 21 новый случай. Из них на стационарном лечении – 207 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 1038 человек. Выздоровели 212 человек, в том числе 18 детей. За время пандемии умерли 29 человек.

Всего в Украине зафиксировано 18 876 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев инфицирования, тогда как за вчера, 18 мая, – 325. Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

Отметим, что в столице с 12 мая ослабили карантин, однако общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме и по специальным билетам. Метро до сих пор закрыто, люди вторую неделю часами добираются на работу, а на дорогах наблюдаются масштабные пробки. Вместе с тем Кличко ранее уже обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Киев надвигается сильный ветер и дождь
На Киев надвигается сильный ветер и дождьДругие новости
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19Другие новости
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения Киева
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения КиеваДругие новости
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районе
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районеДругие новости
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦ
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦДругие новости
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляцияДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...