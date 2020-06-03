Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 3 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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В Киеве по состоянию на 3 июня коронавирус подтвержден у 3133 человек.

В Киевской области – у 1652 человек (в т.ч. 124 ребенка и у 303 медработников), из них на стационарном лечении – 223, на самоизоляции – 1429 человек. Выздоровели 419 человек (в т.ч. 31 ребенок). За минувшие сутки в регионе заразились 29 человек. За время пандемии умерли 36 человек.

При этом на 3 июня в стране зафиксировано 24 823 случая заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая инфицирования, тогда как вчера – 328.

Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не был готов к очередному ослаблению карантина.

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