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Кличко показал, как будет выглядеть скульптура хранителя Киева на новом городском фонтане (видео)

12 мая, 05:05

Татьяна Очеретяна

Несмотря на карантин, Киев продолжает улучшаться

Мэр Киева Владимир Кличко показал макет нового фонтана, который будет установлен в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором. Видео в формате "360" он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан – с очень красивой скульптурой архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", – заявил Кличко.

Он отметил, что, несмотря на все еще сохраняющуюся опасность эпидемии, Киев продолжает жить и развиваться.

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"Мы продолжаем обновлять инфраструктуру, ремонтировать парки и скверы. Готовим и новые интересные объекты, которые, убежден, станут знаковыми", - подчеркнул мэр.

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Фото: @kirilltikhov

Напомним, прошлым летом на площади перед Киевским дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры в стиле модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике.

Также сообщалось, что из-за карантина в Киеве перенесли старт сезона работы городских фонтанов.

Видео: KIEVMAP

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Киев мэр Киева фонтан Виталий Кличко

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