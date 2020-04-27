Жизнь на карантине. Когда заработают фонтаны Киева

Из-за карантина в Киеве перенесли старт сезона работы городских фонтанов. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в коммунальном предприятии "Киеввводфонд", на балансе которого находится большинство столичных фонтанов. Известно, что каждый год городские фонтаны включают 1 мая. А в этом году из-за карантина дату перенесли.

"В этом году городские фонтаны запустятся, но в связи с карантином начало их работы перенесено. Сезон начнется позже, когда будут сняты карантинные ограничения. Пока точная дата неизвестна", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевводфонд".

Там надеются, что карантин закончится 11 мая, хотя эта дата остается под вопросом – все зависит от роста заболеваемости.

На Русановском канале киевляне уже заметили один работающий светомузыкальный фонтан из 12, которые там обычно запускают 1 мая.

Видео: KIEVMAP

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В "Киевводфонде" отмечают, что на Русановском канале установлены все 12 светомузыкальных фонтанов.

"Они уже все установлены – идут подготовительные работы. Рабочие проверяют техническое состояние оборудования. Один из фонтанов запустили в тестовом режиме, что и заметили люди. В работу все 12 фонтанов на Русановском канале еще не запущены. Мы ждем окончания карантина и после этого начнем официальный сезон их работы. Заработают фонтаны на Майдане Незалежности – большой фонтан и шесть маленьких, "Шар", "Каскадный" и "Основателям Киева" – на противоположной стороне Майдана. Также включим фонтан по адресу Крещатик, 26, и в парке имени Заньковецкой на улице Большой Васильковской", – поясняют в КП "Киевводфонд".

Там уточняют, что у них на балансе – восемь фонтанных комплексов. Также фонтаны есть на балансе "Киевзеленстроя" в городских парках и скверах.

"Все фонтаны будут запускаться в работу соответственно графику "Киевводфонда", – пояснили нам в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Точное количество фонтанов в Киеве неизвестно. Они находятся в управлении у разных балансодержателей территорий, а обобщенной информации по районам на данный момент нет.

В прошлом году непогода вывела из строя часть фонтанов в акватории Русановского канала. Работали только восемь гейзерных фонтанов из 12.

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Напомним, в прошлом году на площади перед столичным Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры в стиле модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике. Реставрация мозаичного комплекса фонтанов Киевского дворца детей и юношества началась в 2017 году. Координатором работ выступил один из авторов мозаики – Владимир Мельниченко.

Отметим, что здание Киевского дворца детей и юношества входит в перечень памятников культуры местного значения. Оно построено в 1962-1965 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого и Эдуарда Бельского.

Вместе с тем новости "Сегодня" писали и о вандалах, которые разукрасили старейший киевский фонтан "Самсон" на Контрактовой площади Их задержали во время разрисовки. Самсона также красили в розовый и золотистый цвет. Статуе отбивали нос. Кроме того, вандалы несколько раз заливали моющим средством фонтан на Подоле в сквере на улице Сагайдачного. Коммунальщикам пришлось отключать фонтан для промывки.

Также смотрите в сюжете о пивном фонтане в Словении:

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