Кличко рассказал, как "стеклянный мост" в Киеве использовали против него

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр столицы Виталий Кличко убежден, что его оппоненты используют пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов в политической борьбе, распространяя неправдивую информацию.

"Мост стал элементом политической борьбы. Информация о том, что ЮНЕСКО были против – манипуляция, также как и то, что деньги украли", – сказал Кличко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, строительство моста изначально обходилось столичному бюджету в 270 млн грн и впоследствии эта сумма не изменилась.

"Мы отдали документы в Киевский институт судебных экспертиз и только после того, как они смогут все проверить – мы сможем выплатить деньги строительным компаниям. Деньги украсть было невозможно, они на счётах мэрии", – пояснил городской голова.

Напомним, 4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА. Уже вечером 4 сентября представление на увольнение Кличко было передано Зеленскому. Сам Кличко отреагировал на свое увольнениезаявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

Все подробности – в спецтеме Отставка Кличко.

Все подробности в спецтеме Отставка Кличко

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