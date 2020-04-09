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Кличко рассказал, когда отменят карантин в Киеве

9 апреля, 17:46

Мила Князьская-Ханова

Многое зависит от того, насколько киевляне будут соблюдать меры ограничения

Ослабление ограничительных мер в Киеве будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

Также он отметил, что от того, как киевляне соблюдают карантин, будет зависеть то, как скоро его ослабят. Ну а горожан, которые нарушили ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, продолжат штрафовать. Сейчас нарушители уплатили в бюджет около 100 тысяч.

"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд, – сказал Виталий Кличко. – Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительных мер, – безответственные и в отношении к себе, и к окружающим. И потому – пусть платят".

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Напомним, в Киевской области существует риск продления карантина до осени. "Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил – лучшая профилактика инфицирования коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", – сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Отметим, что с 6 апреля по Украине были ужесточены ограничительные меры, однако они нарушаются.

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Киев карантин киевляне профилактика Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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