Кличко рассказал, когда в Киеве откроются детские площадки и ярмарки

В Киеве на втором этапе смягчения карантина, с 23 мая, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 21 мая.
Также с 23 мая начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.
С 25 мая, кроме метро, также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
"Решение о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", – рассказал Кличко.
Он уточнил, что все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса.
"Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений – это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях", – резюмировал мэр.
Напомним, что с 23 мая в столице запустят в обычном режиме наземный общественный транспорт, который пока что перевозит пассажиров по специальным билетам. Отметим, что в метро после открытия нельзя будет купить жетоны.
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