Кличко рассказал, когда в Киеве откроются детские площадки и ярмарки

Спортивные и детские площадки смогут работать с 23 мая, а вот ярмарки откроются с 25

В Киеве на втором этапе смягчения карантина, с 23 мая, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 21 мая.

Также с 23 мая начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м.

С 25 мая, кроме метро, также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

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"Решение о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", – рассказал Кличко.

Видео: КГГА

Он уточнил, что все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса.

"Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений – это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях", – резюмировал мэр.

Напомним, что с 23 мая в столице запустят в обычном режиме наземный общественный транспорт, который пока что перевозит пассажиров по специальным билетам. Отметим, что в метро после открытия нельзя будет купить жетоны.

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Также смотрите в сюжете, как со смягчением карантина работают рынки:

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