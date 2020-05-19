Метро в Киеве после открытия будет работать без жетонов

Столичный метрополитен после открытия, которое планируется предварительно с 25 мая, будет работать без жетонов. Об этом сообщается на странице подземки в Facebook.
Отмечается, что после запуска метро в течение месяца пассажиры смогут использовать жетоны зеленого цвета, которые были куплены до карантина.
В метрополитене напомнили, что пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.
Оплатить за проезд на турникетах можно будет:
- KyivSmartCard;
- Картой метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).
Пассажиры льготных категорий могут пользоваться в метро "Карточкой киевлянина", а остальные льготники должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.
В наземном общественном транспорте оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы. Вместе с тем, до 1 июля у пассажиров есть возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.
Напомним, что в Киеве общественный транспорт с прошлого года переходил на систему электронного билета, которая неоднократно давала сбои. При этом в Киевской городской государственной администрации призвали киевлян во избежание очередей на транспорте заранее готовить средства для оплаты за проезд.
Ранее в Госпродпотребслужбе Киева рассказали сайту "Сегодня", как будет работать метрополитен после завершения карантина. Кроме того, столичные власти уточняли, будет ли повышаться стоимость проезда в общественном транспорте столицы.
Как работает столичная подземка в режиме карантина, смотрите в нашем сюжете:
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