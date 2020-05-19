Метро в Киеве после открытия будет работать без жетонов

В наземном транспорте тоже будет только е-билет, но до 1 июля еще можно будет оплатить проезд у кондуктора

Столичный метрополитен после открытия, которое планируется предварительно с 25 мая, будет работать без жетонов. Об этом сообщается на странице подземки в Facebook.

Отмечается, что после запуска метро в течение месяца пассажиры смогут использовать жетоны зеленого цвета, которые были куплены до карантина.

В метрополитене напомнили, что пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.

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Оплатить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmartCard;

Картой метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).

Пассажиры льготных категорий могут пользоваться в метро "Карточкой киевлянина", а остальные льготники должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

В наземном общественном транспорте оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы. Вместе с тем, до 1 июля у пассажиров есть возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Напомним, что в Киеве общественный транспорт с прошлого года переходил на систему электронного билета, которая неоднократно давала сбои. При этом в Киевской городской государственной администрации призвали киевлян во избежание очередей на транспорте заранее готовить средства для оплаты за проезд.

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Ранее в Госпродпотребслужбе Киева рассказали сайту "Сегодня", как будет работать метрополитен после завершения карантина. Кроме того, столичные власти уточняли, будет ли повышаться стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

Как работает столичная подземка в режиме карантина, смотрите в нашем сюжете:

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