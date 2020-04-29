Кличко уволил главного "айтишника" Киева

Мэр Киква Вилатий Кличко подписал распоряжение об увольнении Юрия Назарова – глави департамерта информационно-коммуникационных технологий КГГА. В документе указано, что главный "айтишник" столицы покидает должность по согласованию сторон. Дата увольнения – 28 апреля.

Сам Юрий Назаров отмечает, что планирует прододжить работу в сфере Smart city в международных проектах.

"Я посвятил этой работе последние 5 лет. Я рад, что стал одним из тех, кто строил умный Киев. И благодарен каждому, кто делал это со мной – мэру Виталий Кличко за доверие, политическую волю к цифровой трансформации и поддержку, моим коллегам в КГГА за совместную работу, команде Kyiv Smart City за неутомимое движение, неравнодушной общественности за активность, и критикам за внимание и придирчивость. Все вы мотивировали меня постоянно двигаться", – пишет он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в столице с нуля в столице появились десятки е-сервисов раньше, чем в остальных городах Украины, а Киев сейчас на одном уровне с лучшими технологическими городами.

"Мы в ТОП 50 безопасных городов. Киев занимает 34 место среди стартап-городов и стал одним из ста самых технологичных городов", – пишет Юрий Назаров.

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Ранее Виталий Кличко уволил своего зама Владимира Слончака из-за скандальной драки с патрульным в КиевеЮ а также отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

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