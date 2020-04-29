Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Кличко уволил главного "айтишника" Киева

29 апреля, 13:57

Мила Князьская-Ханова

Юрий Назаров возглавлял департамент информационных технологий пять лет

Мэр Киква Вилатий Кличко подписал распоряжение об увольнении Юрия Назарова – глави департамерта информационно-коммуникационных технологий КГГА. В документе указано, что главный "айтишник" столицы покидает должность по согласованию сторон. Дата увольнения – 28 апреля.

Сам Юрий Назаров отмечает, что планирует прододжить работу в сфере Smart city в международных проектах.

"Я посвятил этой работе последние 5 лет. Я рад, что стал одним из тех, кто строил умный Киев. И благодарен каждому, кто делал это со мной – мэру Виталий Кличко за доверие, политическую волю к цифровой трансформации и поддержку, моим коллегам в КГГА за совместную работу, команде Kyiv Smart City за неутомимое движение, неравнодушной общественности за активность, и критикам за внимание и придирчивость. Все вы мотивировали меня постоянно двигаться", – пишет он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в столице с нуля в столице появились десятки е-сервисов раньше, чем в остальных городах Украины, а Киев сейчас на одном уровне с лучшими технологическими городами.

"Мы в ТОП 50 безопасных городов. Киев занимает 34 место среди стартап-городов и стал одним из ста самых технологичных городов", – пишет Юрий Назаров.

Реклама

Ранее Виталий Кличко уволил своего зама Владимира Слончака из-за скандальной драки с патрульным в КиевеЮ а также отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев КГГА должность Виталий Кличко Назаров распоряжение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 год
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 годДругие новости
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...