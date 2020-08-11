Суд наказал Кольченко за протест под посольством Беларуси в Киеве

Шевченковский районный суд Киева назначил 40 часов общественных работ бывшему узнику Кремля Александру Кольченко, которого задержали 10 августа во время акции протеста под посольством Беларуси.

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Об этом сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси? Открытый суд, на который не пустили никого из прессы. Милицейские (это не ошибка печати) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированной на видео. Судья идентифицировала Сашу и точно знала, кому выносит приговор. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй за сопротивление сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати)", - написал на своей странице в Facebook Сенцов.

Режиссер назвал гнилыми правоохранительную и судебную системы.

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Напомним, что накануне под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в поддержку протестующих беларусов. В столичной полиции заявили, что под посольством задержали шесть человек: первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства. Среди задержанных оказался также Александр Кольченко.

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