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Количество пациентов с COVID-19 в Киеве превысило 15 000: появились новые данные

6 сентября, 11:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За минувшие сутки вылечились 18 человек

В Киеве за прошлые сутки, 5 сентября, зафиксировали 240 новых случаев заболевания COVID-19, тогда как днем ранее их количество составило 315. Шестеро заболевших скончались, всего коронавирус унес жизни 240 киевлян.

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Общее количество зараженных достигло 15 032, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Среди заболевших: 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет, шесть девочек от одного до 16 лет и девять мальчиков от четырех до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медработников. В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - написал он.

Также Кличко уточнил, что выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолел 4731 житель Киева.

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Больше всего случаев заболевания за сутки подтвердили в Соломенском районе – 36, в Дарницком – 33 и в Деснянском районе – 32 случая.

Как известно, в Украине за 5 сентября COVID-19 диагностировали у 2107 человек. С начала эпидемии в стране обнаружили 135 894 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 35 человек (с начала эпидемии 2846).

Также напомним, что в столице две школы перешли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса среди учителей. В 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин заражение коронавирус
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