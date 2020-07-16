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Коммунальщиков Киева оденут в дизайнерскую форму: Кличко показал эскизы (фото)

16 июля, 16:49

Наталья Руда Наталья Руда

"Красивую, стильную и удобную рабочую одежду" покажут уже в сентябре

В разгар эпидемии коронавируса в столице продолжают разрабатывать новую форму для коммунальщиков, разговоры о которой ведутся еще с прошлого года. Так, мэр Киева Виталий Кличко 16 июля сообщил в своем Facebook о новой встрече с украинскими дизайнерами, на которой были представлены эскизы униформы.

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"Как я обещал, мы начали воплощать интересный проект, чтобы работники коммунальных служб столицы имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду. С помощью Ukrainian Fashion Week мы привлекли нескольких молодых украинских дизайнеров – Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева. Они уже разработали и представили на нашей общей встрече эскизы формы для коммунальных служб Киева. Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", - написал мэр.

Он добавил, что разработанные модели от дизайнеров представят отдельным показом на Ukrainian Fashion Week уже в сентябре. Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков, по его словам, будут заказывать у украинских производителей, однако стоимость униформы не уточнял.

Городской глава также опубликовал фотографии со встречи, на которых видно несколько эскизов униформы.

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Ранее в столице обсуждалась форма для водителей маршруток.

Также несколько лет назад в КГГА презентовали новую форму для коммунальщиков бордового цвета.

Кроме того, смотрите в сюжете о проблемах с зарплатой у коммунальщиков на карантине:

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Киев коммунальщики Виталий Кличко униформа

Источник: Сегодня

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