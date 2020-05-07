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Копы показали видео, что происходит возле закрытого ж/д вокзала в Киеве

7 мая, 15:53

Наталья Руда

Полицейские рассказали бездомным, что нужно носить маски или респираторы, а также соблюдать дистанцию

В столичной полиции заявили, что провели "профилактический рейд" возле закрытого на карантин Южного железнодорожного вокзала.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, в рейде с копами участвовали сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

С бездомным, которых полиция нашла в сквере у вокзала, провели профилактические беседы.

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"Мы разъяснили, что, находясь в общественных местах, они должны находиться в масках или респираторах, а также соблюдать определенную дистанцию для предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции", – сказал замначальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Киеве Игорь Бойко.

В полиции также сообщили, что копы интересовались у бездомных, нуждаются ли они в медпомощи, и в случае необходимости предлагали вызвать скорую, а сотрудник санитарно-эпидемиологической службы проводил им температурный скрининг.

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Ранее сообщалось, что на столичных Позняках коммунальные службы начали убирать квартал из шалашей, которые построили бездомные на пустыре в районе улицы Анны Ахматовой, 35-б.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что происходит на столичных улицах спустя почти два месяца введения карантина.

Также смотрите в сюжете, как украинцы проводят время на изоляции:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин железнодорожный вокзал

Источник: Сегодня

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