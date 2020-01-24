Коронавирус распространяется по миру: какие меры предосторожности ввели в аэропорту "Борисполь"

Уже в трех китайских городах, где, в общем, живут более 18 миллионов человек, объявлен карантин из-за смертоносного коронавируса. Стоит транспорт, закрыты аэропорты и железнодорожные вокзалы. Тех, у кого обнаружили возбудитель новой болезни, становится больше каждые сутки. Сейчас таких людей уже более 887. 26 умерли. Обнаружили вирус и за пределами Поднебесной, в пяти азиатских странах и в США.
Чтобы остановить болезнь, усилены меры безопасности во многих аэропортах. Как противостоит вируса Украина, выяснили новости "Сегодня".
С термометром встречают всех гостей в аэропорту столицы Индонезии – Джакарты. Здесь случаев инфицирования еще не было, но местные эпидемиологи начеку. Контроль усилили также Турция, Япония, США, Великобритания и Россия. Одни используют инфракрасные термометры, другие тепловизоры. Повышенная температура может быть симптомом неизвестного коронавируса из Китая.
"Повышение температуры, респираторные проявления: насморк, першение и боли в горле, кашель. И общие явления: головные боли, ломота, озноб, мышечные боли", – перечисляет симптомы терапевт Елена Пузанов.
Наша съемочная группа решила провести эксперимент в аэропорту "Борисполь". Туда еженедельно прилетают четыре рейса из Китая и Таиланда. Предлагаем путешественникам узнать температуру. Те о неизвестном вирусе слышали и встревожены:
"Страшно. Учитывая, что он распространился по очень многим странам, в ближайшее окружение Китая так точно, я думаю к нам проникнуть – это дело времени".
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Виктор чувствует себя плохо, потому что переволновался и устал в длительном перелете. Но бояться нечего, температура в пределах нормы – 36,9:
"Температура немного повышена, потому что наверняка принимал чемоданы, перелет все же дает о себе знать".
Принять участие в эксперименте вызвался и Дмитрий, который жалуется на усталость. Прикладываем устройство к его лбу. Также норма 37 градусов.
Наша съемочная группа измерила температуру двум десяткам случайных пассажиров. У всех она в пределах нормы. Между тем, в Борисполе собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям и определили план действий. Эпидемиологи будут осматривать всех, кто прибыл из Азии. Если обнаружат подозрительные симптомы, то самолет отгонят на специальную стоянку. А пассажиров отведут в карантинную зону.
Георгий Зубко, заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь":
"Проводятся инструкции с сотрудниками аэропорта. Отныне они будут обеспечены масками, резиновыми перчатками и специальными дополнительными антисептическими средствами. На данный момент мы работаем в штатном режиме".
Тепловизоры для выявления больных коронавирусом пока использовать не планируют.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения.
Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".
Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая
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