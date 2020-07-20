Коронавирус в Киеве: число инфицированных приближается к 7000

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 77 человек. Всего в столице на 20 июля уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За сутки вирус обнаружили у:

36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет

3 девочек в возрасте 3, 7 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян.

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Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 18 случаев, Деснянском районе – 10, в Святошинском и Соломенском районах – по 9 случаев.

В Киевской области, как сообщается на сайте областной государственной администрации, на 20 июля официально подтверждены 3308 случаев заражения коронавирусом. В том числе у 277 детей и у 550 медицинских работников. За сутки подтверждены 37 новых случаев COVID-19, в том числе у двух детей 5 и 6 лет и у 35 взрослых. Из них 8 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 29 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением). Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 59 больных с подтвержденным коронавирусом. Отметим, что с 17 июля в регионе усилили ограничительные меры.

В Украине на 20 июля с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 59 493 украинцев.

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О ситуации с коронавирусом в стране смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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