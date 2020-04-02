Коронавирус в Киеве: как в городе будут следить за теми, кто обязан сидеть дома

Болеющих дома и туристов в самоизоляции будут регулярно проверять

В Киеве начал работу центр контроля за соблюдением самоизоляции больными COVID-19, которые лечатся дома, и контактерами с больными. Также его специалисты проверят, соблюдают ли обсервацию люди, которые вернулись из стран, где зафиксирован коронавирус, сообщает КГГА.

В базе данных центра, по состоянию на 2 апреля, есть около 37 тыс. человек. Это люди, которые пересекли границу начиная с 11 марта, люди, заболевшие COVID-19, и те, с кем контактировали больные.

"По телефону сначала определяются контактеры лиц, у которых есть коронавирусная болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – рассказал советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими способами.

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"Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций или врачи первичного звена", – рассказал Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что штраф за несоблюдение режима самоизоляции сегодня довольно значителен. Нижняя граница штрафных санкций – 17 тыс. грн. По состоянию на 1 апреля сотрудниками Национальной полиции составлены 62 протокола за нарушение режима обсервации и самоизоляции.

Напомним, штрафы за нарушение карантина угрожают, в частности, людям, которые инфицированы этим опасным вирусом. Если такой человек покинул место обсервации, он должен заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. Если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

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