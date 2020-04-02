Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: как в городе будут следить за теми, кто обязан сидеть дома

2 апреля, 20:35

Мила Князьская-Ханова

Болеющих дома и туристов в самоизоляции будут регулярно проверять

В Киеве начал работу центр контроля за соблюдением самоизоляции больными COVID-19, которые лечатся дома, и контактерами с больными. Также его специалисты проверят, соблюдают ли обсервацию люди, которые вернулись из стран, где зафиксирован коронавирус, сообщает КГГА.

В базе данных центра, по состоянию на 2 апреля, есть около 37 тыс. человек. Это люди, которые пересекли границу начиная с 11 марта, люди, заболевшие COVID-19, и те, с кем контактировали больные.

"По телефону сначала определяются контактеры лиц, у которых есть коронавирусная болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – рассказал советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими способами.

В тренде
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

"Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций или врачи первичного звена", – рассказал Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что штраф за несоблюдение режима самоизоляции сегодня довольно значителен. Нижняя граница штрафных санкций – 17 тыс. грн. По состоянию на 1 апреля сотрудниками Национальной полиции составлены 62 протокола за нарушение режима обсервации и самоизоляции.

Напомним, штрафы за нарушение карантина угрожают, в частности, людям, которые инфицированы этим опасным вирусом. Если такой человек покинул место обсервации, он должен заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. Если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы больные контакт коронавирус Владимир Бондаренко заболевшие

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полки
Киев на карантине: везде очереди, а в магазинах – пустые полкиДругие новости
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)
Карантин в Киеве: что происходит на улицах города (фото)Другие новости
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52Другие новости
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-Водицы
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-ВодицыДругие новости
Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве
Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...