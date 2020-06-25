Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, сколько людей заразились за сутки

В Киеве количество жителей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 81 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодняшний день в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет
- 23 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет
- 3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.
Инфицированы в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. Но в Шевченковском районе – 9 случаев.
Отметим, что данные Кличко разнятся с информацией Минздрава, по данным которого в столице за сутки 85 случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним, что накануне в столице ослабили карантин на фоне антирекордов по числу больных COVID-19.
При этом в Киевской области заявили, что могут ужесточить ограничительные меры.
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