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Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, сколько людей заразились за сутки

25 июня, 09:40

Наталья Руда Наталья Руда

По информации мэра, COVID-19 подтвержден у 81 человека, а Минздрав сообщает о 85 случаях заражения

В Киеве количество жителей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 81 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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На сегодняшний день в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет
  • 23 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет
  • 3 девочки от 2 до 14 лет и 4 мальчика от 7 до 17 лет.

Инфицированы в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителя Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. Но в Шевченковском районе – 9 случаев.

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Отметим, что данные Кличко разнятся с информацией Минздрава, по данным которого в столице за сутки 85 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, что накануне в столице ослабили карантин на фоне антирекордов по числу больных COVID-19.

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При этом в Киевской области заявили, что могут ужесточить ограничительные меры.

Смотрите в сюжете о новых правилах работы заведений общественного питания после ослабления карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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