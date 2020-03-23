Коронавирус в Киеве: когда в аптеках могут появиться маски

В Киеве по-прежнему не хватает медицинских защитных масок. На многих городских аптеках уже несколько дней на дверях красуются объявления, что масок нет. Когда они могут появиться узнавал сайт "Сегодня".

В мэрии пока не берутся делать четкие прогнозы. Там отмечают, что поступающие медицинские маски сразу же отправляют в городские больницы и выдают медикам, которые занимаются спасением здоровья и жизни киевлян. Также маски распределяют на предприятия, которые занимаются обеспечением жизнидеятельности города.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Мы надеемся, что на этой неделе медицинские маски появятся в продаже. Производители масок, с которыми мы находимся в тесном контакте, обещают нам новые партии продукции. Они стараются наращивать свои мощности. Пока известно, что маски могут появиться с четверга или пятницы в аптеках города", – рассказали в коммунальном предприятии "Фармация".

Там добавляют, что ожидают поступления крупной партии масок. Но в тоже время отмечают, что реальная потребность города в масках гораздо больше. По неофициальным данным, речь идет о поставке в Киев 100 тысяч медицинских масок.

"Давайте дождемся четверга и тогда можно будет называть конкретные цифры. В первую очередь мы обеспечиваем медицинскими масками лечебные учреждения города. Пока же масок в продаже нет, советуем гражданам шить их собственноручно из бинтов и марли, а еще лучше соблюдать карантин и без острой потребности не выходить на улицу", -добавляют в коммунальном предприятии "Фармация". В тренде Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент "Сегодня" (видео)

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ранее столичные полицейские составили административный протокол на мужчину, который продавал защитные маски сомнительного производства. Так, в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что на улице Набережно-Крещатицкая человек предлагает водителям транспортных средств приобрести маски непонятного происхождения. Судя по надписи на коробке, маски предлагались по цене 50 грн за штуку.

В сети ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты" тоже высокий. Вместе с тем растет и количество разных "решений", которые должны помочь отсутствующие запасы пополнить самостоятельно, тем временем цена на готовые маски постоянно растет.

Отметим, простейшая медицинская маска изготавливается из куска обыкновенной марли, но лучше – стерильного бинта. Как это сделать – смотрите в видео "Сегодня":

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Видео: Сегодня

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