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В Киеве поймали уличного торговца масками

21 марта, 12:57

Мила Князьская-Ханова

Сомнительные маски пытались продать водителям на Подоле

Столичные полицейские составили административный протокол на мужчину, который продавал защитные маски сомнительного производства, сообщили в ГУ НП Киева.

Так, в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что на улице Набережно-Крещатицкая человек предлагает водителям транспортных средств приобрести маски непонятного происхождения. Судя по надписи на коробке, маски предлагались по цене 50 грн за штуку.

На месте происшествия правоохранители обнаружили трех жителей Закарпатской области, мужчину и двух женщин, которые, несмотря на правила карантина, осуществляли продажу масок для лица. По их словам, они якобы заказали их в другом городе. У нарушителей было изъято около 170 масок.

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Полицейские доставили всех трех в Подольское управление полиции, где провели с ними разъяснительную беседу. Относительно 21-летнего мужчину, который осуществлял продажу, правоохранители составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Админматериал для принятия соответствующего решения направили в Подольский районный суд Киева. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысяч гривен).

Напомним, за прошедшие сутки киевские полицейские задокументировали 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий. На нарушителей правил карантина полицейские составили административные протоколы.

Как сообщалось ранее, в связи с ведением по всей стране карантина Верховная Рада дополнила Кодекс Украины об админнарушениях статьей 44-3 – "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина гражданами карается штрафом до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, должностными лицами – до десяти тысяч.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине жертвами коронавируса стали три человека:

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Киев карантин маска для лица Набережно-Крещатицкая

Источник: Сегодня

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