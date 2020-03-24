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Коронавирус в Киеве: легендарный Ежик призвал горожан носить маски

24 марта, 19:50

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Скульптуру нарядили в новую маску

Легендарный Ежик в тумане в сквере на улице Рейтарской в знак солидарности с киевлянами, которые живут в условиях карантина, одел на мордочку защитную медицинскую маску. Кто именно украсил скульптуру ежа маской – неизвестно.

"Думаю, что это инициатива небезразличных киевлян. Люди как всегда шутят, веселятся, несмотря на карантин. Я такое украшение приветствую. Мой ежик является примером для подражания, тем более, в такой сложной ситуации, в которой сейчас оказался Киев из-за коронавируса. Ежик просит всех жителей столицы беречь себя и носить защитные медицинские маски", – рассказал сайту "Сегодня" автор памятника Константин Скритуцкий.

Напомним, это уже не первая маска на Ежике. Ранее защитное средство киевляне заметили на нем еще в начале карантина, когда закрылись школы и садики города.

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Тем временем "обезопасились" и бронзовые малыши-основатели Киева на Почтовой площади. Маленькие – Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь, как и все сознательные киевляне, надели на лица защитные медицинские маски. "Обезопасил" малышей-основателей автор трогательного памятника – скульптор Владимир Журавель.

Ранее в Киеве появился мурал, посвященный теме коронавируса.

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Киев ежик маска Скритуцкий медицинские маски

Источник: Сегодня

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