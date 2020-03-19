Маленьким основателям Киева надели маски из-за коронавируса

Памятник бронзовым малышам-основателям Киева на Почтовой площади снова преобразился. Маленькие – Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь, как и все сознательные киевляне, надели на лица защитные медицинские маски.

"Обезопасил" малышей-основателей автор трогательного памятника – скульптор Владимир Журавель.

"Бронзовые малыши на Почтовой уже давно стали источником позитива для киевлян и гостей города. Поэтому решил надеть им на лица медицинские маски. Я их приобрел давно, когда только поступили первые новости из Китая, было ощущение, что этот вирус дойдет и до нас. Когда надевал маски на малышей, ко мне подошел иностранный турист и попросил маску. Конечно же – поделился", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель.

Учитывая дефицит медицинских масок в городских аптеках, они не долго будут на лицах бронзовых основателях города.

"Знаю, что их быстро снимут те, у кого нет маски. Мне не жалко – пусть берут. Наоборот, даже приятно, что маска может спасти кому-то здоровье или даже жизнь", – говорит Владимир Журавель.

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Кстати, несколько дней назад защитной медицинской маской обзавелся и легендарный Ежик, в сквере на Рейтарской.

Ранее в Киеве появился мурал, посвященный теме коронавируса.

Напомним, что столица будет на карантине до 3 апреля. В городе закрыты детсады, школы, университеты, спортивные комплексы, бассейный. Также закрыто на карантин и метро.

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