Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: среди новых инфицированных полугодовалая девочка

На фоне высоких суточных показателей по заболеваемости COVID-19 в Украине опасный вирус продолжает распространяться и в Киеве. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram 23 июля, за сутки коронавирус подтвердился у 112 человек.
На сегодняшний день в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
- 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет
- 2 девочки – 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском районах – по 13 случаев.
Тем временем в Киевской области на 23 июля подтвержден 3391 случай инфицирования коронавирусом. В том числе у 295 детей и у 556 медицинских работников. За сутки подтверждены 33 новых случая COVID-19.
Накануне в столице был зафиксирован один из самых высоких суточных показателей заболеваемости за все время пандемии.
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