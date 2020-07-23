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Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: среди новых инфицированных полугодовалая девочка

23 июля, 10:52

Наталья Руда Наталья Руда

За сутки COVID-19 подтвердился у 112 человек

На фоне высоких суточных показателей по заболеваемости COVID-19 в Украине опасный вирус продолжает распространяться и в Киеве. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram 23 июля, за сутки коронавирус подтвердился у 112 человек.

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На сегодняшний день в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

  • 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
  • 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет
  • 2 девочки – 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

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Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском районах – по 13 случаев.

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Тем временем в Киевской области на 23 июля подтвержден 3391 случай инфицирования коронавирусом. В том числе у 295 детей и у 556 медицинских работников. За сутки подтверждены 33 новых случая COVID-19.

Накануне в столице был зафиксирован один из самых высоких суточных показателей заболеваемости за все время пандемии.

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Также смотрите о вспышке коронавируса в курортном Бердянске:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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