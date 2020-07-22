Антирекорд за неделю: в Киеве снова пошла в рост заболеваемость коронавирусом

За сутки подтверждены 132 случая. Это один из самых высоких показателей за все время эпидемии

На фоне небольшого спада заболеваемости коронавирусом в Киеве, который наблюдался в последние дни, число случаев инфицирования за минувшие сутки побило антирекорд за последнюю неделю – заразились 132 человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале 22 июля.

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Отметим, что это один из самых высоких показателей за все время пандемии. Больше всего случаев регистрировали 16 мая – 153 человека, однако тогда это было связано с серьезной вспышкой коронавируса в Дарницком интернате. А 15 июля за сутки подтвердили болезнь у 147 человек.

На сегодня в столице уже 7166 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

За сутки заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;

61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет;

8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Кроме того, смотрите в таблице, как заполнены столичные больницы пациентами с COVID-19.

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Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолел 2521 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 35, в Соломенском – 17, в Днепровском районе -16 случаев.

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Напомним, что в Украине на 22 июля за сутки коронавирус диагностировали у 829 человек. Всего коронавирусом заразились 60 995 украинцев.

Ранее сообщалось, что в столице коронавирус подтвердился у депутата Киевсовета Александра Бродского.

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