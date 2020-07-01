Коронавирус в Киеве не сдает позиций: за сутки заболели более 100 человек

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, превышает 100 человек, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели в том числе и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил Виталий Кличко.

Реклама

Среди заболевших – 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет. Также заболели 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах – по 15. В Дарницком – 14. А в Деснянском районе – 11 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Отметим, эпидемия коронавирусной инфекции убавила темпы распространения в Украине. За прошлые сутки, 30 июня, в стране обнаружили 664 новых инфицированных. Из них 32 ребенка и 44 медика. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 433 пациента. Всего за все время пандемии заболели 44 998 человек, из них 3270 детей и 7765 медиков. При этом выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса.Правительство уже готовит больницы. Сейчас есть койко-места почти для 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ есть в достаточном количестве.

Также смотрите в сюжете о тестировании на коронавирус в столице работников магазинов и заведений общественного питания:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама