Коронавирус в Киеве: от COVID-19 умерли уже 57 человек

За сутки инфицирование подтвердили у 65 человек

В Киеве количество людей, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 65 человек. В частности, заболели семь медиков. Три человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 21 мая.

"За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 2 девочки – пяти и семи лет. А также 19 мужчин от 19 до 82 лет и парень, которому 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – тоже 10. Но в Голосеевском районе – 9 случаев заболевания", - уточнил мэр.

Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы.

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Напомним, на минувшей неделе вспышку COVID-19 выявили в Дарницком доме-интернате в Киеве:

В Киевской области по состоянию на 21 мая официально подтверждены 1316 случаев инфицирования коронавирусом, из них у 111 детей и 230 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 55 новых случаев. Выздоровели 238 человек, в том числе 20 детей. За время пандемии умерло 29 человек.

Всего в стране зафиксировано 19 706 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев инфицирования, тогда как вчера – 354. Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 579 человек.

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