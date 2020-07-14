Коронавирус в Киеве снова пошел в рост: за сутки заразились 112 человек, один больной умер

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 112 человек, один житель столицы умер. Заболели в том числе и восемь медиков.

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Об этом 14 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Среди новых заболевших за сутки:

50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет;

56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет;

4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика – 12 и 16 лет.

На сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 31, в Деснянском – 21 и в Днепровском районе – 14 случаев.

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Ранее сообщалось, что в столице зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна.

Тем временем полиция продолжает рейды по развлекательным заведениям и проверяет нарушения карантина.

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