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В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности

12 июля, 16:34

Наталья Руда Наталья Руда

В студенческом общежитии КНУТД заразились пять иностранцев. Двое из них в больнице, где еще трое - неизвестно

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна (КНУТД). Так, заразились пять человек из числа иностранцев, при этом местонахождение трех из них неизвестно.

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Об этом 12 июля сообщается на странице в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

"Всего в общежитии выявлено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех в настоящее время неизвестно. Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua
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Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 июля за сутки зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве и пригороде оштрафовали несколько ночных клубов за проведение вечеринок в карантин.

Кроме того, смотрите в сюжете о новой вспышке коронавируса на курорте в Херсонской области:

Коронавірус: новий спалах COVID-19 на курорті Херсонщини

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев общежитие вспышка коронавирус

Источник: Сегодня

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