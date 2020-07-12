В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна (КНУТД). Так, заразились пять человек из числа иностранцев, при этом местонахождение трех из них неизвестно.
Об этом 12 июля сообщается на странице в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.
"Всего в общежитии выявлено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех в настоящее время неизвестно. Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 июля за сутки зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом.
Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве и пригороде оштрафовали несколько ночных клубов за проведение вечеринок в карантин.
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