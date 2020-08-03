Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных за сутки

В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 102 человек, один человек умер. Всего по состоянию на 3 августа в городе 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего за время пандемии в городе умерли уже 135 киевлян.
За сутки заболели:
- 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет;
- 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет;
- 4 девочки от 3 до 17 лет.
Заболели в том числе и шесть медиков.
В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 19, в Шевченковском – 18, в Деснянском районе – 17 случаев.
На сегодняшний день больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Дарницком районе – 1374.
Напомним, в Украине на 3 августа подтверждены 73 158 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 990 человек.
Ранее новости "Сегодня" писали о вспышке коронавируса в студенческом общежитии столичного Политеха:
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