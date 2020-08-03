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Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных за сутки

3 августа, 10:18

Наталья Руда Наталья Руда

Болезнь унесла жизни уже 135 киевлян

В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 102 человек, один человек умер. Всего по состоянию на 3 августа в городе 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего за время пандемии в городе умерли уже 135 киевлян.

За сутки заболели:

  • 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет;
  • 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет;
  • 4 девочки от 3 до 17 лет.

Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 19, в Шевченковском – 18, в Деснянском районе – 17 случаев.

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На сегодняшний день больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Дарницком районе – 1374.

Напомним, в Украине на 3 августа подтверждены 73 158 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 990 человек.

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Ранее новости "Сегодня" писали о вспышке коронавируса в студенческом общежитии столичного Политеха:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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