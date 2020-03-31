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Коронавирус в Киеве: в каких районах города – больше всего заболевших (инфографика)

31 марта, 16:58

Мила Князьская-Ханова

Среди лидеров – Печерск, Соломенка и Голосеево

Мэр Киева Виталий Кличко огласил статистику заболеваемости COVID-19 по районам столицы. Напомним, по состоянию на утро 31 марта в городе зафиксировано 107 случаев, из них пять – за прошедшие сутки.

Новые случаи заболевания – у четырех мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и у 55-летней женщины, которая является медицинским работником. Заболевшие из-за коронавируса – жители Деснянского, Оболонского, Печерского, Подольского и Шевченковского районов.

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Статистика заболеваемости COVID-19 в районах Киева на 31 марта:

  • Печерский район – 28 случаев
  • Соломенский район – 16 случаев
  • Голосеевский район – 14 случаев
  • Дарницкий район – 13 случаев
  • Святошинский район – 8 случаев
  • Шевченковский район – 8 случаев
  • Оболонский район – 7 случаев
  • Подольский район – 6 случаев
  • Деснянский район – 5 случаев
  • Днепровский район – 2 случая

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Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 31 марта, в Украине официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых восемь человек выздоровели и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За прошедшие сутки зафиксировано 69 новых случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус районы Киева

Источник: Сегодня

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